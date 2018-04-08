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محافظات

محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:11 ص
صدى البلد
همت الحسينى
أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء أمس السبت، أن العبقرية المصرية تتجسد في الشعب المصري العريق بكل طوائفه والذى يثبت على مر التاريخ تماسكه وصلابته في مواجهة الصعاب، مشيرًا إلى روح المحبة والسلام التي تسرى فيما بينه وبعضه البعض وأيضا مع الآخرين.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، خلال حضوره قداس عيد القيامة المجيد وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمطرانيه الاقباط الاورثوذكس والمعروفة بكتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة بحضور الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، القيادات الكنسية.

كما رافق محافظ الدقهلية، خلال الزيارة اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، اللواء محمد علوان، مدير الادارة العامة للأمن الوطني، العميد محمد شرباش، مدير البحث الجنائي، العقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، جمع من القيادات الامنية والتنفيذية، عدد من ممثلي الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، نواب البرلمان، عدد من شخصيات المجتمع المدني على مستوى المحافظة.

وأشار الشعراوي، إن الأعياد المصرية دائما تحمل الطابع الديني ويحتفل بها كل المصريين وتنعكس عليهم جميعا بالفرحة والسعادة والسلام، مؤكدًا ان مصر ستظل دائما آمنه مطمئنه بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة، مشيرا الى ان التاريخ يثبت بانها عصية وصخرة قوية امام من يحاول النيل منها.

وقدم المحافظ، التهنئة للأنبا داود، وللأخوة الاقباط بالدقهلية، بهذه المناسبة الطيبة، وفى كلمته عقب انهاء ترانيم وتسابيح القداس القى نيافة الانبا داود، كلمة أكد خلالها على ان العيد اصبح عيديين بحضور المحافظ، وقيادات المحافظة معنا هذه الليلة صبيحة العيد الذى يجعلنا نستحضر الله معنا في كل وقت ورحب بجميع الحضور ووجه للجميع الشكر على حضورهم وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة
محافظ الدقهلية:مصر ستظل آمنة مطمئنة بشعبها الواعي وقيادتها الرشيدة

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