اعتقال هندي احتفظ بجثة والدته داخل الفريزر 3 أعوام لصرف معاشها الشهري

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل يبلغ من العمر 46 عاما بتهمة الاحتفاظ بجثة والدته في الفريزر لمدة 3 أعوام تقريبا ، بغرض الحصول على معاشها الشهري بشكل غير قانوني.



وذكرت شبكة (سي بي اس ) الإخبارية الأمريكية أن الرجل ، ويدعى سابهابراتا ماجيومدار المقيم في كلكتا ، دأب على صرف المعاش الشهري لوالدته ، المتوفاة عن عمر 81 عاما ، لمدة 3 أعوام ، حيث كان المعاش يقدر بنحو 30 ألف روبية أو ما يعادل 460 دولار أمريكي شهريا.

وزعم المتهم أنه قرر الإحتفاظ بجثة والدته داخل الفريزر إعتقادا منه بأنها سوف تعود مرة أخرى الى الحياة!

وقامت الشرطة المحلية أيضا باستجواب والد الجاني ، البالغ من العمر 90 عاما ويقيم معه في ذات المنزل ، غير أنها رفضت القبض عليه لتردي حالته الصحية.