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فن

إيقاف عرض مسلسل "اليوم الثامن " بعد 6 حلقات

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:08 ص
صدى البلد
أحمد البهي
قرر صناع المسلسل التركى "اليوم الثامن" إيقاف تصوير حلقات جديدة من المسلسل الذى يتم عرضه حاليا على إحدى القنوات الفضائية ، وذلك بسبب ضعف نسب المشاهدة على العمل .

تدور أحداث المسلسل التركي اليوم الثامن حول حادثة سقوط الطائرة التركية التي كانت محملة بعدد كبير من المهندسين.

العمل من اخراج هلال سرال التى قامت بإخراج مسلسل الحب الأعمى الشهير بجزئيه الأول والثاني، وقام بكتابة أحداث قصة مسلسل اليوم الثامن نفس الكُتاب الذين قاموا بكتابة سيناريو مسلسل في الداخل

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