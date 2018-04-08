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السفارة المصرية بالخرطوم تنقل تهنئة الرئيس السيسي للأخوة المسيحيين بعيد القيامة

الأحد 08/أبريل/2018 - 12:35 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ
نقل سفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت برقية تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الأخوة المسيحيين من أبناء مصر بالسودان بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري ، ونائبه كريم عصام الدين أمين ، ووفد من أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية ، في قداس عيد القيامة المجيد ، مساء اليوم السبت ، بكنيسة ماري جرجس بأم درمان ، للتهنئة بهذه المناسبة ، حيث استقبلهم الأنبا صرابامون أسقف أم درمان.

وجاء في برقية الرئيس " الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسيحيين بالخارج ، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وبهذه المناسبة أعرب عن أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية وشعبها العظيم دوام العزة والرفعة، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".
وأعرب السفير المصري بالسودان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - عن تهنئته وصادق أمنياته للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد ، مؤكدًا أن الأعياد تظهر دائمًا التلاحم والترابط الإنساني بين المسلمين والمسيحيين ، في تعبير عن الوحدة الوطنية في أصدق صورها ، كما تعطي رسالة للعالم أجمع بأن شعوبنا بوعيها وثقافتها ووطنيتها ستظل في منأى عن الفتن.

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