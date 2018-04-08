ننشر أول صور لـ"ابنة أمل بشوشة" في عيد ميلادها الأول

احتفلت مساء أمس الفنانة أمل بشوشة بعيد ميلاد ابنتها ليا الأول وحرصت أمل على التقاط صورة مع ابنتها ولكن أخفت وجهها بطريقة غير مقصودة .



كما نشرت أمل بشوشة تورتة عيد ميلاد ابنتها على صفحتها على انستجرام وجاءت باللون الأبيض.



من المعروف أن أمل بشوشة تواصل تصوير دورها فى مسلسل أبو عمر المصرى أمام النجم أحمد عز وتجسد دور فتاة عربية تتقابل مع أحمد عز خارج البلاد.



مسلسل “أبو عمر المصري” مأخوذ عن روايتين هما “مقتل فخر الدين” و”أبو عمر المصري” للكاتب عز الدين شكري، سيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.