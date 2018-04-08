ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يهنئان الأقباط بعيد القيامة

الأحد 08/أبريل/2018 - 12:51 ص
صدى البلد
محمد الشريف
واصل اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مساء أمس، زيارة عدد من الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط.

وقدّم "عبدالله" التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية بمدينة الغردقة، متمنيًا لهم قضاء أعياد سعيدة وأن تظل روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحي.

وجه محافظ البحر الأحمر، الشكر والتقدير لجميع أهالي المحافظة من أبناء و شباب وفتيات وكبار السن بكافة المدن علي ظهورهم بالمظهر المشرف والفعال خلال الأيام الثلاثة للإنتخابات الرئاسية 2018 ، واختيار زعيمهم وقائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه شعور وطني جارف ترتب عليه نسبة مشاركة عالية على صناديق الاقتراع.
محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يهنئان الأقباط بعيد القيامة
محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يهنئان الأقباط بعيد القيامة
محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يهنئان الأقباط بعيد القيامة
محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يهنئان الأقباط بعيد القيامة

ترشيحاتنا

متحدث «الخارجية»: لن نقبل بانتهاك وثيقة "سد النهضة"..فيديو

شوبير: كل ورقة داخل الزمالك يتم التحقيق فيها..فيديو

شاهد .. أحمد موسى يعرض فيديو لعامل فى قناة «الشرق الإخوانية» يسب أيمن نور

الرئيس السيسي: «السلام على عيسى بن مريم .. والسلام على مصر وأهلها»

شاهد.. ابنة شيرين عبد الوهاب في زفاف أمها على حسام حبيب

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

الحشود تمنع الرئيس البرازيلي الأسبق من تسليم نفسه للشرطة

شاهد..شيرين ترقص على أغنية "لأ لأ" في حفل زفافها على حسام حبيب

أحمد موسى يعرض لقطات مصورة لعامل بقناة الشرق الإخوانية يفضح أيمن نور .. فيديو

إعجاز علمي.. تعرف على آية قرآنية أثبتت وجود البترول قبل اكتشافه

ميسي يسجل «هاتريك» ويتساوى مع محمد صلاح على قمة هدافي أوروبا

شاهد.. زفة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

أبناء الجالية الإثيوبية يحضرون قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. صور

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

فيديو

شوبير: كل ورقة داخل الزمالك يتم التحقيق فيها..فيديو
شاهد..شيرين ترقص على أغنية "لأ لأ" في حفل زفافها على حسام حبيب
عمرو أديب عن حادث الدهس بألمانيا: «لو المنفذ عربي كان بقى إرهابي».. فيديو
شوبيرعن بيان أولتراس أهلاوى: "مفيش حاجة اسمها روابط" ..فيديو
عمرو أديب عن تسمم 57 طفلا بالقليوبية: «هاتلهم أكل بجنيه بس نضيف » .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟