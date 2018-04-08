محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يهنئان الأقباط بعيد القيامة

واصل اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مساء أمس، زيارة عدد من الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط.



وقدّم "عبدالله" التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية بمدينة الغردقة، متمنيًا لهم قضاء أعياد سعيدة وأن تظل روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحي.



وجه محافظ البحر الأحمر، الشكر والتقدير لجميع أهالي المحافظة من أبناء و شباب وفتيات وكبار السن بكافة المدن علي ظهورهم بالمظهر المشرف والفعال خلال الأيام الثلاثة للإنتخابات الرئاسية 2018 ، واختيار زعيمهم وقائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه شعور وطني جارف ترتب عليه نسبة مشاركة عالية على صناديق الاقتراع.