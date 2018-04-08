ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الرقابة المالية: نستهدف رفع عدد الشركات المقيدة بالبورصة لـ400 بحلول 2022

الأحد 08/أبريل/2018 - 07:42 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
علياء فوزى
أكد الدكتور محمد عمران ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية "2018-2022 " تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار والمرتبة الـ20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% فضلا عن زيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%.

وأضاف عمران ، أن تطوير اسواق المال والخدمات تمثل أحد المحاور التي ترتكز عليها الإستراتيجية حيث تسهتدف الرقابة المالية زيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات خاصة المتعلقة بإصدارات الأسهم سواء كانت إصدارات اولية أو زيادات رؤوس أموال أو منح تراخيص للشركات الى تعمل فى الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة .

وأشار عمران ، الى ان سوق الاصدار شهد نموا ملحوظا في قيمة الإصدارات خلال 2017 حيث بلغت نحو 151 مليار جنيه بزيادة 62%، عن العام السابق له ، مضيفا ان الهيئة تعمل على الوصول بقيمة الاصدارات الى 250 مليون جنيه بحلول عام 2022 .

قال عمران ، إن الهيئة تسعى الى مساندة الدور الذى تلعبه البورصة المصرية فى تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عمقها والعمل على رفع عدد الشركات المقيدة فى السوق المصرى بنحو 50% لتصل عدد الشركات الى نحو 400 شركة .

أوضح عمران ، أن هيئة الرقابة المالية تستهدف العمل على زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة فى البورصة لتصل الى 50% من الناتج الملحلى الاجمالى للبلاد بحلول 2022 اى ما يوازى حوالى 3 تريليون جنيه مقارنة بأقل من 25% فى الوقت الراهن و بصفة خاصة مع وجود برنامج طموح لتوسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات المملوكة للدولة مباشرة او لبعض الجهات المملوكة لها .

ترشيحاتنا

أشياء تحدث لجسمك عند التوقف عن استخدام السكر.. لن تصدقها

الأحزاب وقوى التيار المدنى الديمقراطى تعد مرشحا لانتخابات الرئاسية 2022

استمرار إغلاق مخرج "الدائري" إلى "الصحراوي" وميدان الرماية

الإسكان: توصيل الصرف الصحي لـ50 قرية بكفر الشيخ

بن سلمان يحول أحلام "السعودية 2030" إلى حقيقة في زيارته لأمريكا..مشاريع تقفز بالمملكة في الصناعة العسكرية والتكنولوجيا والترفيه

شاهد..رقصة نجمة ستار أكاديمي آية عبدالرؤوف في خطبتها

شاهد.. رقص شيرين عبد الوهاب بدون فستان زفافها

مصرع أسرة مصرية بالكامل في حادث مروري بالسعودية

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شوبير يشتبك مع مرتضى منصور برسالة على الهواء

شوبير يكشف تفاصيل أزمة راتب إيهاب جلال ومدير الكرة بالزمالك..فيديو

صحف الإمارات: مصر تدين العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل.. الطيران السوري يستهدف مسلحي جيش الإسلام في دوما.. مشروع قناة سعودية يعزل قطر جغرافيا.. ومختل يدهس رواد مقهى بألمانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة مميزة لأروى في أحدث جلسة تصوير

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

شاهد .. 60 صورة لاحتفالية المتحف الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم

شاهد.. ابنتا شيرين عبدالوهاب تشهدان عقد قرانها على حسام حبيب

فيديو

بالتفاح والزبادي .. 5 طرق لطهي السمك البوري
شاهد..تفاصيل "ليلة عمر" شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. رقصت مع بناتها على "لأ لأ" وارتدت فستانين.. وغنّا "يا حبيبى"
للتجديد فى شم النسيم حضرى الرنجة بشكل جديد
شاهد..ليلى علوى بـ«الكوتشي» فى فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
دنيا بطمة تقلد كاظم الساهر في أحدث كليباتها "علمتنى"..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟