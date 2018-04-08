ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. رقصة شيرين وحسام حبيب في حفل زفافهما

الأحد 08/أبريل/2018 - 12:50 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تحتفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بزفافها على الفنان حسام حبيب، بعد عقد قرانهما مساء ليلة السبت في حفل زفاف ساهر يستمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحضور الأهل والأصدقاء فقط، وبعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام.

وقامت شيرين عبد الوهاب بتغيير فستان الزفاف عقب انتهاء عقد القران، وقامت بالرقص مع زوجها حسام حبيب على نغمات أغنيتها الشهيرة «حبك ليا بيطمني»، وقامت ابنتيها «مريم وهنا» بالرقص أيضًا على نفس الأغنية.

وبدأ حفل الزفاف بـ"زفة بلدي" على المزمار، في ظل تفاعل شيرين مع هذه اللحظات حيث قامت باحتضان زوجها حسام حبيب في لقطة رومانسية بين العروسين.

ترشيحاتنا

شاهد .. أولى خطوات موسى مصطفى موسى السياسية بعد خسارة الانتخابات الرئاسية

شاهد.. شيرين تحتضن حسام حبيب في حفل زفافهما "فيديو"

شاهد..شيرين ترقص على أغنية "لأ لأ" في حفل زفافها على حسام حبيب

هاري كين يفشل في التسجيل أمام ستوك سيتي.. وصلاح يواصل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

مشادة حادة على الهواء بين موسى مصطفى موسى ومحمود العلايلى .. فيديو

السعودية توضح أسباب إجبار المعتمرين على التخلص من ماء زمزم .. فيديو

محمود سعد يقود ثورة التحليل الفني قبل المونديال بمشاركة الخطيب والعويران وأبو رجيلة

خالد ناجح: الإخوان اعتادوا على الخيانة وخلافات "الشرق" ليست غريبة..فيديو

«بيدرو بارني»: شخص داخل الملعب حاول إيقاف مسيرة الدراويش وسنقاتل على المركز الثاني.. فيديو

الأهلي يشيد بموقف رانيا علواني

أحمد موسى يعرض لقطات مصورة لعامل بقناة الشرق الإخوانية يفضح أيمن نور .. فيديو

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

أبناء الجالية الإثيوبية يحضرون قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. صور

«فودة» و«الشاذلي» يكرمان أبطال الزعانف في ختام البطولة العربية.. صور

مفاجأة.. موقع الدوري الإنجليزي يحذف هدف توتنهام الثاني من رصيد هاري كين ويحتسبه لـ «أريكسين»

إطلالة حيوية لـ "ميجان ميركل" في سيدني.. صور

فيديو

شوبير: كل ورقة داخل الزمالك يتم التحقيق فيها..فيديو
شاهد..شيرين ترقص على أغنية "لأ لأ" في حفل زفافها على حسام حبيب
عمرو أديب عن حادث الدهس بألمانيا: «لو المنفذ عربي كان بقى إرهابي».. فيديو
شوبيرعن بيان أولتراس أهلاوى: "مفيش حاجة اسمها روابط" ..فيديو
عمرو أديب عن تسمم 57 طفلا بالقليوبية: «هاتلهم أكل بجنيه بس نضيف » .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟