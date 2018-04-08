شاهد.. رقصة شيرين وحسام حبيب في حفل زفافهما

تحتفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بزفافها على الفنان حسام حبيب، بعد عقد قرانهما مساء ليلة السبت في حفل زفاف ساهر يستمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحضور الأهل والأصدقاء فقط، وبعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام.



وقامت شيرين عبد الوهاب بتغيير فستان الزفاف عقب انتهاء عقد القران، وقامت بالرقص مع زوجها حسام حبيب على نغمات أغنيتها الشهيرة «حبك ليا بيطمني»، وقامت ابنتيها «مريم وهنا» بالرقص أيضًا على نفس الأغنية.



وبدأ حفل الزفاف بـ"زفة بلدي" على المزمار، في ظل تفاعل شيرين مع هذه اللحظات حيث قامت باحتضان زوجها حسام حبيب في لقطة رومانسية بين العروسين.