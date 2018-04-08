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محرز: الرئيس كلف الحكومة بمنع الاستيراد العشوائي للدواجن

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بحظر الاستيراد العشوائي للدواجن، بهدف حماية صناعة الدواجن المحلية التي تصل استثماراتها لنحو ٦٤ مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من ٣ ملايين عامل.

وأضافت "محرز" خلال لقائها فى برنامج "الجدعان" المذاع علي قناة "القاهرة والناس ٢" أن اللجنة مشكلة من وزارات الزراعة والتموين والتجارة والداخلية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وستحدد حجم احتياجات السوق المحلي من الدواجن المستوردة بعد حصر حجم الإنتاج المحلي، حتى لا تتعرض الأسواق إلي الإغراق مرة أخرى.

وأشارت إلى أن الإنتاج المحلي يغطى ٩٥ ٪؜ من احتياجات الدواجن بالأسواق المحلية، والفجوة لا تتجاوز ٥٪؜ فقط وسيجرى العمل على استيرادها فقط من الخارج .

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