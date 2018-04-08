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رجب حميدة: رجال أعمال ساعدوا أيمن نور للظهور في الحياة السياسية.. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:53 ص
رجب هلال حميدة
رجب هلال حميدة
محمد الصاحى
قال رجب هلال حميدة، السياسي والبرلماني السابق، إن الإخواني الهارب أيمن نور، تم مساعدته في بداية ظهوره في العمل السياسي من قبل مجموعة من رجال الأعمال وفي مقدمتهم رامي لكح، مشيرا إلى أن تلك المساعدة نقلت أيمن نور من صاحب دخل محدود إلى صاحب ثروة كبيرة.

وأضاف حميدة خلال لقائه مع الإعلامي «تامر عبدالمنعم» في برنامج «العاصمة» أن لكح كان مصدر الثروة الكبيرة التي تحصل عليها أيمن نور، والتي مكنته من دخول مجلس الشعب وقتها حتى تم فصله بسبب ازدواج الجنسية المصرية والفرنسية، مشيرا إلى أن أيمن نور حاول تصدير صورة للمجتمع بأنه وريث عائلة كبيرة لديها الكثير من الأموال على خلاف الحقيقة.

وأشار إلى أن أيمن نور كون ثروة كبيرة خلال تواجده بتركيا بعدما سافر من مصر وهو لا يمتلك أموالا لدفع راتب محاميه، مشيرا إلى أنه اليوم أصبح يمتلك قناة الشرق والتي يقدر ثمنها ب 50 مليون دولار، ويمتلك العديد من السيارات الفارهة والمنازل الكبيرة.

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