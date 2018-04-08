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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يزور الرئيسين «بوش» الأب والابن.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 01:48 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان في زيارة الرئيسين بوش
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الرياض" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار أمس الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، وذلك بمنزل الرئيس بوش الأب في مدينة هيوستن الأمريكية، حيث أقيمت مأدبة غداء احتفاءً بالزيارة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر مدينة سان فرانسيسكو في وقت سابق، متوجها إلى مدينة هيوستن في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.
ولي العهد السعودي يزور الرئيسين «بوش» الأب والابن.. صور
ولي العهد السعودي يزور الرئيسين «بوش» الأب والابن.. صور
ولي العهد السعودي يزور الرئيسين «بوش» الأب والابن.. صور
ولي العهد السعودي يزور الرئيسين «بوش» الأب والابن.. صور
ولي العهد السعودي يزور الرئيسين «بوش» الأب والابن.. صور
ولي العهد السعودي يزور الرئيسين «بوش» الأب والابن.. صور
ولي العهد السعودي يزور الرئيسين «بوش» الأب والابن.. صور
ولي العهد السعودي يزور الرئيسين «بوش» الأب والابن.. صور
ولي العهد السعودي يزور الرئيسين «بوش» الأب والابن.. صور

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