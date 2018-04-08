ولي العهد السعودي يزور الرئيسين «بوش» الأب والابن.. صور

ذكرت صحيفة "الرياض" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار أمس الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، وذلك بمنزل الرئيس بوش الأب في مدينة هيوستن الأمريكية، حيث أقيمت مأدبة غداء احتفاءً بالزيارة.



وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر مدينة سان فرانسيسكو في وقت سابق، متوجها إلى مدينة هيوستن في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.