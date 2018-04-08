موسى مصطفى يكشف حقيقة اندماج حزبه مع «المصريين الأحرار»

كشف موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، حقيقة اندماج حزبه مع جبهة رجل الأعمال نجيب ساويرس من حزب المصريين الأحرار.



وقال موسى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten" مع عمرو عبد الحميد، إن الزيارة التي تمت بمقر الحزب، كانت من مجموعة في حزب المصريين الأحرار، وتم إبلاغ الحزب قبلها بأنهم أعضاء في الهيئة العليا للحزب ويرغبون في الحضور للمقابلة.



وأضاف أنه لم يكن يعلم أن المجموعة ضمن جبهة ساويرس في الحزب، لافتًا إلى أنه وجه لهم الشكر في بداية اللقاء على حضورهم وتهنئتهم له على دوره في الانتخابات، ولكن في سياق الحديث اتضح أن المجموعة في جبهة نجيب ساويرس، ولا تتبع الحزب الشرعي برئاسة عصام خليل.



وتابع أن "جبهة ساويرس ليست شرعية، والاندماج يكون عن طريق حزبين شرعيين، وليس عن طريق كتلة ممثلة لحزب"، مشيرًا إلى أن "الأحزاب المتشابهة مع مبادئنا هي الوفد والمؤتمر والمصريين الأحرار".

