فودة يدعم «اتحاد الغوص والإنقاذ» بعد فوز مصر بالبطولة العربية للسباحة بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي دعم المحافظة لكافة البطولات الرياضية العالمية؛ لافتا إلى أنه تم إعداد وتجهيز المدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ علي أعلي مستوي لإقامة كافة البطولات العالمية معلنا التعاون والدعم التمام لاتحاد الغوص والإنقاذ .



وأضاف المحافظ أنه يتمنى أن يشارك في البطولة العربية لسباحة الناشئين بالزعانف خلال العام القادم أكثر من 40 دولة.



جاء ذلك خلال حضور المحافظ ختام فعاليات البطولة العربية للسباحة بالزعانف للناشئين بنادي الرياضيات بشرم الشيخ بحضور "هارالد فيرفايك" سكرتير عام الاتحاد الدولى للإنقاذ و سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى و العربى.



وأقيمت البطولة خلال الفترة من 5 حتي 7 أبريل الجاري بمشاركة 8 دول عربية و140 سباح وسباحة من دول مصر والمغرب ولبنان والبحرين والأردن والكويت والجزائر تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.



وفازت مصر بالمركز الأول في مرحلة الناشئن والعمومي وفي النتيجة العامة فازت مصر بلقب " بطل العرب " كما جاءت الأردن في المركز الثاني ناشئين والمغرب في المركز الثالث ودولة الجزائر بالمركز الرابع ولبنان بالمركز الخامس .



وفي الترتيب العام لمرحلة العمومي رجال فازت مصر بالمركز الأول ودولة الأردن بالمركز الثاني والجزائر المركز الثالث والمغرب المركز الرابع .



وفي النتيجة العامة فازت مصر الاول والأردن بالمركز الثاني و المغرب بالمركز الثالث والجزائر بالمركز الرابع و الأردن بالمركز الخامس .



علي جانب أخر أشاد "هارالد فيرفايك" سكرتير عام الاتحاد الدولي للإنقاذ بتعاون المسؤولين بمدينة شرم الشيخ لاقامة البطولة وكذلك حسن الاستضافة كما أثنى على دعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للبطولة .

وقام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتوزيع الكؤس علي الفائزين في البطولة .