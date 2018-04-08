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محافظات

محافظ الغربية يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد..شاهد

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:21 ص
صدى البلد
محمد عبد الخالق
قدم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية التهنئة بعيد القيامة المجيد لنيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والسادة القساوسة والإخوة المسيحيين بالمحافظة على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات المحافظة الأمنية و نواب البرلمان المصري عن محافظة الغربية وجامعة طنطا والمستشار العسكري بالمحافظة والجهاز التنفيذي.

وأعرب محافظ الغربية عن خالص أمنياته للأخوة المسيحيين بقضاء عيد سعيد وأن يديم على مصر الأمن والأمان وأن يتحقق لشعب مصر كل ما يصبوا إليه من طموحات وآمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل ولايته الثانية مؤكدًا لسيادته إن مصر بوحدتها وتماسكها تقف صفًا واحدًا خلف قيادته الرشيدة وإن شعب مصر وجيشه وشرطته يدًا واحدة معكم ياسيادة الرئيس.

وحرص محافظ الغربية والوفد المرافق له على حضور القداس الإلهى والوعظة التي ألقاها نيافة الأنبا بولا بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد حيث رحب نيافه الأنبا بولا بالسيد المحافظ ومرافقيه من القيادات الأمنية والتنفيذية مؤكدًا على وحدة الشعب المصرى وترابطه وتماسكه وأن مشاركة الجميع مسلمين ومسيحيين فى الاحتفال بالأعياد والمواسم الدينية أكبر دليل على هذه الوحدة والترابط بين شعب مصر العريق.. جاء ذلك خلال الإحتفال الذى أقيم بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس وشهداء طنطا لهذه المناسبة المباركة..

حضر الاحتفال اللواء زكى صلاح مساعد أول وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية – مدير أمن الغربية واللواء عمرو حافظ رئيس هيئة الأمن القومى بوسط الدلتا والعميد مهند العوضى رئيس فرع الأمن الوطني بالغربية ولفيف من السادة نواب البرلمان المصري عن محافظة الغربية واللواء طلعت منصور وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة والعقيد صلاح أحمد المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور مجدي الحفناوى نقيب أطباء الغربية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

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