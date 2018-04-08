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محافظات

راعي كنيسة موسى النبي بطور سيناء يترأس قداس صلاة عيد القيامة

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:29 ص
صدى البلد
نضال المصرى
ترأس القس مينا سعد راعي كنيسة "موسى النبي" بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء قداس عيد القيامة المجيد الذي بدأ عقب توافد العشرات من أقباط مدينة الطور حاملي الشموع وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة .

وكان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء قد تفقد الإجراءات الأمنية الخاصة بكنيسة " موسي النبي " يرافقه اللواء عبد الرحمن المصري مساعد مدير الأمن، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد وفوزي همام رئيس مدينة طور سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

أشاد المحافظ بالاجراءات التأمينية المتبعة موجها كل الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يقومون به من جهد في تأمين دور العبادة.

ووجه المحافظ بعدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها وقيام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط الخدمات الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس لتحقيق أعلى درجات التأمين.

وطالب المحافظ جميع رؤساء المدن بزيارة الكنائس صباح غد الأحد وتقديم التهاني للاخوة الأقباط .

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