رجب حميدة: أيمن نور دائم الاتصال بي.. ويعمل ضد مصلحة الوطن

قال رجب هلال حميدة السياسي والبرلماني السابق، إنه على اتصال دائم بـ الإخواني الهارب أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا، مشيرا إلى أن أيمن نور يدعي حبه للوطن لكنه يكمن له العديد من الحقد والكره.



وأضاف حميدة خلال لقائه لقائه مع الإعلامي «تامر عبدالمنعم» في برنامج «العاصمة» أن أيمن نور ناكر للجميل وكاذب ولا يقول الحقيقة، ومدعوم وممول من الخارج للعمل ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى انه كثير ما يوجه أيمن نور رسائل له بأنه مدفوع من الأجهزة الأمنية المصرية، ولكن رد عليه بأنه شرف له يكون عميل للأجهزة الأمنية الوطنية في وطنه أشرف من العمل لصالح أجهزة مخابراتية أجنبية تعمل ضد مصلحة الوطن.

