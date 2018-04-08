محافظ السويس والقيادات الأمنية يشهدون قداس القيامة بالكنائس..صور

حضر اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مارى جرجس بقرية جنيفة بحى الجناين للتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.



كما زار المحافظ يرافقه اللواء صلاح شوشة مساعد رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى نائبا عن قائد الجيش الثالث الميداني وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس وسمير سعيد رئيس حي الجناين واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس ومحمود فوزي رئيس حي فيصل وأحمد والشيخ ايهاب فتحي مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف في السويس وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية كنيسة ماري جرجس بمدينة الصباح بحي فيصل .



وزار اللواء محافظ السويس يرافقه اللواء محمد جاد مدير أمن السويس ومساعد رئيس الأركان بالجيش الثالث الميداني والقيادات السويسية كنيسة الأنبا أنطونيوس بحي السويس وكنيسة العذراء بشارع صدقي بحي الأربعين لحضور القداس لتهنئة الإخوة الأقباط بالعيد.



ونقل المحافظ تحيات الرئيس السيسي لشعب السويس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدًا اعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، والتى أصبحت نموذج يحتذى به للتعايش والتسامح في العالم كله.



وأشار محافظ السويس، إلى أن النسيج المصري نسيج فريد وقوي "مسلم، مسيحي، فرعوني"، وفشل جميع أعدائنا في زعزعة تلاحمه واستقراره



وأرسل المحافظ وجموع الحاضرين برقية تهاني للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة ثانية .