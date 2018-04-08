جددى فى أطباق الأسماك فى شم النسيم

جددى فى أطباق السمك التى قدميها لأسرتك إليك طريقة مبتكرة لتحضيره تتبيلة الخردل والاعشاب للشيف إلهام فتحى.

المقادير..

3/4 كوب خل بلسمى

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة زنجبيل

شرائح فيليه من سمك السلمون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 1/2 ملعقة من الكزبرة

1 ملعقة صوص صويا



طريقة التحضير



في إناء متوسط على نار متوسطة يوضع الخل والعسل ويقلب ويضاف الزنجبيل ويترك ليغلي على نار

تطفى ء النار وتوضع المكونات فى الخلاط وتهرس ويترك جانبا ثم يضاف عصير الليمون وصوص الصويا وتضاف الكزبرة وتقلب.

تبطن صينية فرن بفويل ويسخن الزيت في إناء كبير على نار عالية ويتبل السلمون بالملح والفلفل ويطهى حتى يحمر و ينقل السمك فى صينيه و توضع في الفرن تحت الشواية ويوضع عليه الصزص الذى تم تجهيزه مسبقا فى الخلاط