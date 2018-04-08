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صحة القليوبية تكشف سبب تسمم 22 طفلًا

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:14 ص
صدى البلد
توك شو
كشف الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أسباب تسمم 22 طفلًا خلال حفل للأيتام بالقليوبية.

وأضاف "الطباخ"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten» مع عمرو عبدالحميد، إن "الحالات كانت تلبك معوي، وقيء وإسهال بسيط، وحالتهم مستقرة، وتم إعطائهم محاليل، وسحب عينات لتحليلها".

وأوضح "الطباخ" أن "النيابة العامة حققت في الموضوع، وأخذت شهادات الآباء والأولاد"، مشيرًا إلى أن "هناك بعض الحالات في المستشفى لاستكمال شفائهم، وكل الحالات مستقرة تمامًا، ولا توجد حالات حرجة".

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