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رياضة

الزمالك يواجه المقاصة بذكريات الماضي "التعيس"

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:26 ص
الزمالك والمقاصة
الزمالك والمقاصة والعثرات المعتادة للقلعة البيضاء أمام الفيو
دائما ما تشهد لقاءات الزمالك ومصر المقاصة العديد من الأزمات والمشاكل ولا تمر لقاءات الفريقين بسلام، ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الفيومى اليوم الأحد فى تمام الخامسة مساء، على ملعب الجيش بالسويس فى لقاء مؤجل من الجولة الـ28 من الدورى المصرى.

ويمتلك الزمالك ذكريات غير سعيدة بالمرة الفريق الفيومى، حيث فاز المقاصة فى أربع مواجهات منهم مباراة إعتبارية، فى المقابل فاز الزمالك فى ثلاث مباريات، وتعادلا فى لقاء وحيد فى ثمان مواجهات بين الفريقين.

وفى عام 2011، إلتقى الفريقين وفاز المقاصة بهدف دون رد فى مباراة مليئة بالأحداث، حيث ألغى هدف صحيح لمحمد عبدالشافى، وفى نفس اللقاء تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء من خلال لمسة يد لحسين حمدى داخل منطقة الجزاء.

وفى عام 2015، فاز المقاصة على الزمالك فى مباراة كان بطلها إبراهيم نور الدين والذى إحتسب ركلة جزاء مثيرة للشكوك لكل فريق، كما اجمع جمهور الزمالك ان له ركلتين جزاء لما تحتسبا.

وفى عام 2016، إنتهت مباراة الدور الاول بالتعادل لكل بهدفين لكل فريق، وتعادل الزمالك وقتها بصعوبة فى الدقيقة السادسة من الوقت البدل ضائع، بينما لقاء الثانى لم يمر بسلامة حيث سادت حالة من الجدل رغم فوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف الا ان هدف المقاصة الوحيد أثار الشكوك حول عدم تخطى كرة السيد حمدى لخط المرمى.

فى عام 2017، شهد لقاء الفريقين الازمات الكبرى، حيث تغاضى جهاد جريشه عن لمسة يد واضحة على مدافع الفريق الفيومى أحمد سامى.

تبع هذه المباراة قرار إنسحاب الزمالك من الدورى قبل أن يتراجع فى قراره، وفى لقاء الدور الثانى قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك الانسحاب من اللقاء، إعتراضا على تأجيل اللقاء من جانب إتحاد الكرة، وبناءا على هذا القرار إعتبار الزمالك مهزوما بهدفين نظيفين مع توقيع غرامة مالية.

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