سمير صبري: سعد الدين إبراهيم تقاضى 20 مليون دولار من قطر



وأكد "المحامي"، أن كل دعوات الصلح مع الإخوان أو قطر دعوات استفزازية، وتنفيذ لأجندات خارجية ضد الوطن.



كشف الدكتور سمير صبري، المحامي، عن تقاضي سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماعي السياسي، أكثر من 20 مليون دولار، وزوجته تقاضت أكثر من 10 ملايين دولار من الشيخة موزة والدة أمير قطر، للتآمر ضد مصر.وأضاف "صبري"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc"، أنه تقدم بأكثر من 10 بلاغات ضده، مؤكدًا أن إبراهيم عبارة عن كائن حي يعيش على الفساد، ويتقاضى الأموال لضرب الوطن.ولفت إلى أن سعد الدين يتواصل مع الإخوان، ولا يختلف عن أسماء إبراهيم، ولا يختلف عن وزير العدل الأسبق الإخواني، الذي يشكك في نزاهة القاضي المصري، متابعًا: "دول مجموعة من ذوي أفكار القمامة، ولا تحركهم إلا الزبالة".