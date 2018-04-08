ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سمير صبري: سعد الدين إبراهيم تقاضى 20 مليون دولار من قطر

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:39 ص
كشف الدكتور سمير صبري، المحامي، عن تقاضي سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماعي السياسي، أكثر من 20 مليون دولار، وزوجته تقاضت أكثر من 10 ملايين دولار من الشيخة موزة والدة أمير قطر، للتآمر ضد مصر.

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc"، أنه تقدم بأكثر من 10 بلاغات ضده، مؤكدًا أن إبراهيم عبارة عن كائن حي يعيش على الفساد، ويتقاضى الأموال لضرب الوطن.

ولفت إلى أن سعد الدين يتواصل مع الإخوان، ولا يختلف عن أسماء إبراهيم، ولا يختلف عن وزير العدل الأسبق الإخواني، الذي يشكك في نزاهة القاضي المصري، متابعًا: "دول مجموعة من ذوي أفكار القمامة، ولا تحركهم إلا الزبالة".

وأكد "المحامي"، أن كل دعوات الصلح مع الإخوان أو قطر دعوات استفزازية، وتنفيذ لأجندات خارجية ضد الوطن.

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا قصف دوما إلى 100 قتيل وألف مصاب

التعليم: رصدنا طلبة رسموا "الحوت الأزرق" على أيديهم..فيديو

ولي العهد السعودي يغادر الولايات المتحدة إلى فرنسا

سمير صبري: سعد الدين إبراهيم تقاضى 20 مليون دولار من قطر

للتجديد فى شم النسيم حضرى الرنجة بشكل جديد

شاهد..ليلى علوى بـ«الكوتشي» فى فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شاهد.. رقص شيرين عبد الوهاب بدون فستان زفافها

شاهد.. تورتة حفل زفاف شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على كافة أنحاء الجمهورية

وكيل «خطة البرلمان»:26 مليار جنيه زيادة في المرتبات بالموازنة الجديدة..فيديو

شاهد.. «الرباط الصليبي» يُغيب نجم تونس عن مونديال روسيا

استمرار إغلاق مخرج "الدائري" إلى "الصحراوي" وميدان الرماية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

شاهد .. 60 صورة لاحتفالية المتحف الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم

شاهد.. ابنتا شيرين عبدالوهاب تشهدان عقد قرانها على حسام حبيب

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

فيديو

للتجديد فى شم النسيم حضرى الرنجة بشكل جديد
شاهد..ليلى علوى بـ«الكوتشي» فى فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
دنيا بطمة تقلد كاظم الساهر في أحدث كليباتها "علمتنى"..فيديو
شاهد.. رقص شيرين عبد الوهاب بدون فستان زفافها
شاهد.. «إلهام شاهين ومنة شلبي» ترقصان مع شيرين عبد الوهاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟