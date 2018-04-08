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بنات البلد

مشروب فعاليته ستدهشك لحرق الدهون العنيدة

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
وزنك ثابت رغم اتباعك للرجيم يمكنك فى وقت قياسى محاربة تلك المشكلة والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة بمشروب لن تتوقعي فعاليته يقدمه خالد يوسف استشارى التغذية العلاجية ل"صدى البلد" واظبي على تناوله لمدة أسبوعين وستدهشك النتيجة.

كل ما تحتاجين

ملعقة كبيرة من عشبة المريمارية
نصف ملعقة من الكمون
لتر ماء

طريقة تطبيقه.
فى وعاء على النار قومى بغلى المكونات واتركيها جانبا حوالى ساعة ثم قومى بتصفيته وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم فلتلك المشروب مفعول السحر لا تترددى فى تجربته.

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