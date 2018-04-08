ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نائب: البرلمان يمر بأخطر مرحلة إصلاح اقتصادي في تاريخ الدولة

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:37 ص
صدى البلد
توك شو
أوضح النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان وليد بعد الثورة، ويوجد به تنوع كبير من فئات المجتمع؛ حيث يشمل سيدات وشباب، لافتًا إلى أن البرلمان به أكثر من 200 نائب تحت سن 40 عامًا، وأن النواب اكتسبوا خبرات كثيرة، وحدث تفاعل وتناغم بينهم.

وأشار "الكومي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc"، إلى أن البرلمان شرع عدة قوانين مهمة جدًا، وقام بعدة إنجازات، مؤكدًا أنه لا يصمت على أي فساد، أو أي انحراف، معقبًا: "لا نتستر على الفساد، ونواجه أي انحراف بكل قوة".

وأضاف أن البرلمان الحالي عبر أخطر مرحلة إصلاح اقتصادي في تاريخ الدولة، والمواطن المصري دفع الفاتورة، لافتًا إلى أن مجلس النواب أول من وقف خلف قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصعبة، وبعض النواب فقدوا جزءًا من شعبيتهم بسبب هذه القرارات، متابعًا: "لم يكن لدينا خيارات غير قرارات الإصلاح الاقتصادي".

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بنى سويف يحضر قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية..صور

شاهد..آية عبد الرؤوف تحتفل بخطبتها

شاهد.. رقص شيرين عبد الوهاب بدون فستان زفافها

شوبير يشتبك مع مرتضى منصور برسالة على الهواء

عمرو أديب عن تسمم 57 طفلا بالقليوبية: «هاتلهم أكل بجنيه بس نضيف » .. فيديو

ضبط عاطل بحوزته 6 آلاف قرص مخدر بإمبابة

هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة

«مدبولى»: طرح 7432 "شقة" بالعلمين الجديدة خلال 2018-2019

الحكم في تزوير انتخابات 2012 لصالح مرسي

هل يصح دخول الحمام بسلاسل تحتوي على آيات قرآنية؟ فيديو

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على كافة أنحاء الجمهورية

حدث في مثل هذا اليوم 8 أبريل .. فيديو جراف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

حملة لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة بشوارع المعصرة..صور

شاهد .. 60 صورة لاحتفالية المتحف الإسلامي بمناسبة يوم اليتيم

شاهد.. ابنتا شيرين عبدالوهاب تشهدان عقد قرانها على حسام حبيب

بالصور .. شيبة يشعل حفل شم النسيم على الصحراوي

فيديو

للتجديد فى شم النسيم حضرى الرنجة بشكل جديد
شاهد..ليلى علوى بـ«الكوتشي» فى فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
دنيا بطمة تقلد كاظم الساهر في أحدث كليباتها "علمتنى"..فيديو
شاهد.. رقص شيرين عبد الوهاب بدون فستان زفافها
شاهد.. «إلهام شاهين ومنة شلبي» ترقصان مع شيرين عبد الوهاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟