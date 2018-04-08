نائب: البرلمان يمر بأخطر مرحلة إصلاح اقتصادي في تاريخ الدولة

أوضح النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان وليد بعد الثورة، ويوجد به تنوع كبير من فئات المجتمع؛ حيث يشمل سيدات وشباب، لافتًا إلى أن البرلمان به أكثر من 200 نائب تحت سن 40 عامًا، وأن النواب اكتسبوا خبرات كثيرة، وحدث تفاعل وتناغم بينهم.



وأشار "الكومي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc"، إلى أن البرلمان شرع عدة قوانين مهمة جدًا، وقام بعدة إنجازات، مؤكدًا أنه لا يصمت على أي فساد، أو أي انحراف، معقبًا: "لا نتستر على الفساد، ونواجه أي انحراف بكل قوة".



وأضاف أن البرلمان الحالي عبر أخطر مرحلة إصلاح اقتصادي في تاريخ الدولة، والمواطن المصري دفع الفاتورة، لافتًا إلى أن مجلس النواب أول من وقف خلف قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصعبة، وبعض النواب فقدوا جزءًا من شعبيتهم بسبب هذه القرارات، متابعًا: "لم يكن لدينا خيارات غير قرارات الإصلاح الاقتصادي".