رئيس "فض المنازعات" السابق: السيسي رجل وطني يغير على بلده

أشاد المستشار سيد عبيدو، رئيس هيئة فض المنازعات السابق، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إنه يتميز بالشجاعة، وقراراته من منظور عسكري خائفًا على مصلحة البلد.



وأكد "عبيدو"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc"، أن السيسي رجل عسكري وطني يغير على بلده.



ووجه رئيس هيئة فض المنازعات السابق، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "شد شوية على الإعلام".

وأضاف رئيس هيئة فض المنازعات السابق، أن قانون مصر قانون عاجز، لأنه بطئ في إصدار الأحكام، متابعًا: "وهذا الحديث على مسئوليتي".