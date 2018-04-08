الشاطر: الزمالك يقترب من خطف مهاجم سموحة

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن اقترب نادي الزمالك من ضم مهاجم نادي سموحة حسام حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الأبيض.



وأضاف "الشاطر" خلال تقديمه برنامج "اكسترا تايم "المذاع على قناة اكسترا نيوز السبت خلال فقرة كشف المستور أن فريق الزمالك يعاني من أزمة هجومية نظرا لكثرة إصابات نانا بوكو وكاسونجو كابونجو وعدم استعادة باسم مرسي لمستواه المعهود.



وتابع :"فتح نادي الزمالك خطوط اتصال بحسام حسن لمعرفة رغبته في الانضمام للأبيض في ظل رغبة اللاعب الرحيل عن الفريق السكندري بنهاية الموسم الجاري".