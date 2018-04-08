ثقافة نصر النوبة تقدم العرض المسرحى "ذو الوجهين"..صور

نظم قصر ثقافة حسن فخر الدين بمركز نصر النوبة فعاليات العرض المسرحي "ذو الوجهين" تحت رعاية فرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس وذلك ضمن عروض نوادي مسرح الطفل للهيئة العامة لقصور الثقافة.



والعرض المسرحى من تأليف عبد الدايم أحمد فرح، وإخراج عبد المنعم فتح الرحمن ، وتمثيل فرقة قصر ثقافة حسن فخر الدين .



وقد شاهد العرض لجنة مشاهدة وهم "المخرج عمرو حمزة والمخرج شاذلى فرح والأستاذ ناصر عبدالتواب .



وتدور أحداث العرض حول فكرة القيم الإجتماعية "الغيبة والنميمة" وكيفية تأثير مشاعر الحسد التى تفتك بالأمة أفرادا ومجتمعات ، وأهمية التعامل بالأخلاق الكريمة والسلوكيات الإيجابية وذلك عن طريق العصف الذهنى .