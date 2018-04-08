محافظ كفر الشيخ مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: مصر بلد الأنبياء والرسالات

قدم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن تعود جميع الأعياد على المصريين بكل الخير والسعادة والسرور.



وقال محافظ كفر الشيخ، خلال كلمته التي ألقاها في قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، إن مصر بلد الأنبياء والرسالات ، مشيرًا إلى أنها قوية برجالها ووحدتهم علي مر العصور التي صنعت التاريخ والعديد من الثورات التي أثبت وحدة وترابط نسيج الأمة.



وأضاف المحافظ أن مصر تستحق منا الحب بالفعل وليس بالكلام بعيدا عن الشعارات الجوفاء ، مقدمًا التهنئة عن محافظة كفر الشيخ لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لثقة الشعب المصري العظيم، رئيسًا لفترة رئاسية ثانية، مؤكدًا ان أبناء كفر الشيخ سطروا ملحمة وطنية وخرجوا بكثافة الى صناديق الاقتراع، وقدموا رسالة مشرفة لمصر، عبر مشاركتهم الراقية والمتميزة.



ودعا محافظ كفر الشيخ جموع أبناء المحافظة إلى العمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه نحو مستقبل مشرق .

