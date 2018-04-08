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رياضة

مورينيو ساخرا: سعر بوجبا ارتفع بعد ديربي مانشستر

الأحد 08/أبريل/2018 - 03:49 ص
جوزيه مورينيو، مدرب
جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد
حسن العمدة
استغل جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، الفوز الذي حققه فريقه، على السيتي، بنتيجة 3-2، السبت، في الدوري الإنجليزي، للسخرية من تصريحات بيب جوارديولا، حول بول بوجبا.

وكان جوارديولا، مدرب السيتي، قد ذكر في المؤتمر الخاص بالديربي، أن مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، عرض عليه خدمات موكله، في الميركاتو الشتوى الماضي، وهو ما قوبل بالنفي من إدارة اليونايتد ووكيل الأعمال الشهير.

وفي هذا الصدد، قال مورينيو عقب الفوز في الديربي "إذا صح أن وكيل بوجبا عرضه على فرق أخرى، فأنا سعيد للغاية، لأن هذا معناه، أن سعر اللاعب ارتفع بعد الديربي".

وسجل بوجبا، هدفين في شباك مانشستر سيتي، ليساهم في منح فريقه التعادل بنتيجة 2-2، قبل أن يسجل كريس سمولينج، هدف الفوز.

وأضاف مورينيو، فيما أبرزته صحيفة "مترو" البريطانية، "لم أطالب بوجبا بتحسين مستواه، لأنني أشعر بالرضا ومقتنع بما قدمه في الشوط الأول".

وأوضح "قلت للاعبي الوسط بين الشوطين، أنهم لم يكونوا أفضل من الخصم، لقد كان الموقف صعبا للغاية، لأن السيتي ضغط بشكل رائع ومكثف، والانتقال بالهجمة للأمام، كان يتم بقوة وسلاسة شديدة".

وأردف "لقد أبلغت ماتيتش وهيريرا وبوجبا، إن مستوى الفريق لن يتطور، طالما يؤدوا بالطريقة التي ظهروا بها في الشوط الأول، كان عليهم التحلي بالثقة، عند تسلم الكرة، والتحرك بين الخطوط".

واختتم "طالبتهم أيضا بالتحكم في إيقاع اللعب، لأنني شعرت أنهم خائفون بمجرد وصول الكرة إليهم، كما نبهت على الأجنحة بالدخول إلى عمق الملعب، لمنح حلول أكثر لرفاقهم في خط الوسط، لذا تحسن الأداء في الشوط الثاني".

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