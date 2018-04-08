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محافظات

كنائس كفر الشيخ تحتفل بقداس عيد القيامة المجيد.. صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 02:32 ص
القمص بطرس بطرس بسطوروس
القمص بطرس بطرس بسطوروس
محمود زيدان
احتفلت كنائس محافظة كفر الشيخ، مساء السبت، بقداس عيد القيامة المجيدة، حيث ترأس القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط، ودير القديسة دميانة، القداس بكنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، والتي تُعد أكبر كنائس المحافظة.

وحرص العديد من المسلمين والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، على مشاركة الأخوة الأقباط في احتفالاتهم في الكنائس في جو يسوده الألفة والمحبة ، ويؤكد عمق الترابط بين نسيج الأمة بمسلميها ومسيحيها.

وشهدت الكنائس تواجدًا أمنيًا مكثفًا ، تزامنًا مع الاحتفالات بقداس عيد القيامة، حيث تم فرض "كردونات" أمنية حول الكنائس، و إغلاق الشوارع الجانبية المؤدية لها، وتفعيل البوابات الإلكترونية بالمداخل ومنع وقوف السيارات في محيط الكنائس.
كنائس كفر الشيخ تحتفل بقداس عيد القيامة المجيد.. صور
كنائس كفر الشيخ تحتفل بقداس عيد القيامة المجيد.. صور
كنائس كفر الشيخ تحتفل بقداس عيد القيامة المجيد.. صور
كنائس كفر الشيخ تحتفل بقداس عيد القيامة المجيد.. صور
كنائس كفر الشيخ تحتفل بقداس عيد القيامة المجيد.. صور
كنائس كفر الشيخ تحتفل بقداس عيد القيامة المجيد.. صور
كنائس كفر الشيخ تحتفل بقداس عيد القيامة المجيد.. صور
كنائس كفر الشيخ تحتفل بقداس عيد القيامة المجيد.. صور

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