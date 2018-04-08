أشياء تحدث لجسمك عند التوقف عن استخدام السكر.. لن تصدقها

نشر موقع "womenshealthmag"، تقريرًا يكشف فيه فوائد الإقلاع عن تناول السكر وما يحدث للجسم عندها ..



1- السيطرة على مستويات الطاقة :

و يشرح مارك سميث ، مستشار التغذية وطبيب تقويم العظام: إن أهم ارتباط بين السكر المكرر والجسم البشري هو تأثيره على الأنسولين،حيث ان جميع الهرمونات مدفوعة أو متأثرة بالأنسولين ، فيكون التوتر والجوع والهرمونات الأيضية خارج نطاق الضربة. لذلك إذا لاحظت زيادة كبيرة ومستمرة في الطاقة بعد أربعة أسابيع من الامتناع عن تناول السكر فإنه أمر طبيعي.



2- تقوية وتعزيز جهاز المناعة:

ويؤثر السكر بشكل كبير على البكتيريا الضارة الموجودة في الأمعاء ، وقد يؤثر على الوظيفة المناعة الضعيفة وهي تشكل أمر رئيسي لنظام هضمي، ولكن عندما تقلل أو تقضي على السكر ، فإنه يساعد البكتيريا المعززة للصحة على الازدهار وشفاء بطانة الأمعاء.



3- يقلل من الصداع والالتهابات وآلام المفاصل:

يمكن أن يتسبب استخدام السكر الكثيف بالتسبب في الصداع الرهيب ، و الكثير من الالتهابات على الوجه حب الشباب، حيث إن مستويات السكر المرتفعة في الدم تدمر أنسجة جسمك وتسبب استجابة التهابية، ويمكن أن تتراوح الاستجابات الالتهابية من الانتفاخ إلى الطفح الجلدي إلى آلام المفاصل.



4- تعلم كيفية قراءة الملصقات الغذائية:

عند قراءة ملصقات الطعام ، فقد تشعر بالصدمة عن كمية الأطعمة التي تحتوي على السكر المكرر، حيث انه في الصلصة الحمراء ، وحبوب القمح ، واللبن الزبادي العادي ، على سبيل المثال لا الحصر ، مشتريات البقالة الشائعة الخاصة بي قبل أن أقوم بتقطيع السكر، و لأن السكر المكرر مخبأ في ملصقات الطعام - ابحث عن الدكسترين ، شراب الذرة ، أو أي شيء ينتهي بـ "-ose" على الملصقات الغذائية ، ويتم ترتيب المكونات في ترتيب الكمية ، من الأكثر إلى الأقل ، لذا يجب أن ينطلق إنذار من ارتفاع نسبة السكر المضاف.



5- البحث عن بدائل صحية:

إذا كنت من محبي الآيس كريم ، لذا يمكن استبداله بالموز وبعض الفراولة ، أو نشر زبدة اللوز وشراب القيقب الحقيقي فوق كعكة الأرز كوجبة خفيفة بعد العشاء، ويمكن تحلية الأشياء مع الأطعمة الكاملة مثل التمر ، التين ، أو الأناناس. فهي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، ولكنها تبطئ من امتصاص السكر، كما يمكن دمج الفواكه الحلوة مثل التفاح مع القليل من المكسرات أو القليل من زبدة الفول السوداني الدهنية، حيث يعمل البروتين والألياف على إبطاء امتصاص السكر ، مما يحافظ على استقرار مستويات الهرمون و تحسين المزاج.



6- تبادل الأفكار والتجارب مع الأصدقاء:

ضمن هذا التحول الغذائي ، ستلاحظ ان حياتك الاجتماعية تتغير بطرق لم تكن تتوقعها، حيث تبدأ في الالتقاء بأناس ذوي تفكير متشابهة وأكثر وعيًا وقادرين على الاستماع إلى ما تحتاجه أجسامهم، حيث إذا كان لديك سؤال حول نظامك الغذائي أو توصية لوجبة خفيفة خالية من السكر ، فسوف تبادل الأفكار والتجارب مع أصدقاء.