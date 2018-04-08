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محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يحضر قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية..صور

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:27 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف قداس عيد القيامة الذى أقيم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومندوب عن رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وبعض الوزراء الحاليين والسابقين.

وأكد رئيس الجامعة أن الاحتفال بالعيد يعكس حقيقة المشاعر الطيبة وعمق الروابط بين أبناء الشعب المصري العظيم، بمسلميه ومسيحييه.

وجدير بالذكر أن رئيس جامعة بنى سويف قد بعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أعرب فيها عن صادق تهانيه القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، متمنيًا أن يعيده المولى عزوجل على قداسته بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، كما بعث رئيس الجامعة ببرقيات تهنئة مماثلة للقيادات الكنيسية والشخصيات العامة المسيحية من داخل الجامعة وخارجها.
رئيس جامعة بنى سويف يحضر قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية..صور
رئيس جامعة بنى سويف يحضر قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية..صور

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