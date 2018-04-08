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2021 أول فندق في الفضاء..مساحته 160 مترا ويسع 6 أفراد.. فيديو

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:25 ص
محطة الشفق أول فندق
محطة الشفق أول فندق فضائي
أحمد محرم
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن شركة "أوريون سبان" في كاليفورنيا أعلنت أنها تخطط لإطلاق أول "فندق فضائي" في 2021، وبعد عام سيكون جاهزًا لاستقبال النزلاء.

وبحسب الصحيفة، فإن الإقامة في هذا الفندق لن تكون رخيصة، إذ تكلف الإقامة لمدة 12 يومًا 9.5 مليون دولار.

وستتيح الإقامة في فندق الفضاء للنزلاء تجربة انعدام الجاذبية ورؤية الكرة الأرضية من الفضاء الخارجي، ومشاهدة 16 شروقًا و16 غروبًا كل يوم.

وأوضحت الصحيفة أن الفندق، الذي سيحمل اسم "محطة الشفق" يتسع لستة نزلاء فقط، منهم اثنان يشكلان طاقم إدارة الفندق.

ونقلت الصحيفة عن مؤسس شركة أوريون سبان ومديرها التنفيذي فرانك بانجر أن "محطة الشفق" لن يكون فندقًا ترفيهيًا فحسب، وإنما سيقوم بعدة مهام أخرى، مثل دعم أبحاث انعدام الجاذبية، وتجارب التصنيع في الفضاء.

وتابعت الصحيفة أن حجم الفندق سيكون ضئيلًا، بطول 43.5 قدمًا وعرض 14.1 قدمًا، وسعته 160 مترًا مكعبًا.


2021 أول فندق في الفضاء..مساحته 160 مترا ويسع 6 أفراد.. فيديو
2021 أول فندق في الفضاء..مساحته 160 مترا ويسع 6 أفراد.. فيديو
2021 أول فندق في الفضاء..مساحته 160 مترا ويسع 6 أفراد.. فيديو

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