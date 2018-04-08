لا غنى عن طبق السلاطة قدميه بطريقة مبتكرة فى شم النسيم

فى أعياد شم النسيم لما لا تفكرى فى التجديد فى تقديم أطباق الرنجة لأسرتك وفى دقائق معدودة وبدون أى مجهود .



الرنجة بالذرة الصفراء



المقادير:



2 رنجة

فلفل الوان

كمون

عصير ليمون

بصلة صغيرة

بصل أخضر

ذرة صفراء

زيت

طماطم

شطة

توست محمص

للتقديم



طريقة التحضير:



* قطعي البصل ،والبصل الاخضر والطماطم والفلفل وضعيهم على الرنجه ثم ضيفي معهم البطاطس المهروسة والخل والكمون والشطة



* عند التقديم ضيفي عليه زيت وعصير ليمون، وقدّمي معها عيش محمص..



سلاطة الرنجة للشيف ماجي حبيب



المقادير :

رنجة

زيت

بصل أخضر

طماطم

فلفل حار

ثوم

زعتر

ليمون

بصل أحمر



طريقة التحضير :

* ضعي الرنجة في ماء مغلي على النار ثم اخليها من الجلد والشوك

* قطعي البصل الأحمر والبصل الأخضر والثوم والطماطم والفلفل وضيفي لهم الزيت والرنجة واخلطي جيدا وقدميها باردة مع الخبز البلدي.



الرنجة بالشبت والكريمة والمايونيز .



المقادير:



2 رنجة

4 بطاطس صغيرة

بصل أخضر

شبت

كوب كريمة حامضة

نصف كوب مايونيز

ليمون

طريقة التحضير:



* تقطع الرنجة والبطاطس ويخلطوا

* تخلط الكريمة الحامضة مع المايونيز والبصل الأخضر المفروم والشبت المفروم

* يضاف خليط الكريمة الحامضة للرنجة والبطاطس مع عصير الليمون وتقدم باردة

