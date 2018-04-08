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بنات البلد

لا غنى عن طبق السلاطة قدميه بطريقة مبتكرة فى شم النسيم

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:14 ص
لمياء الياسين
فى أعياد شم النسيم لما لا تفكرى فى التجديد فى تقديم أطباق الرنجة لأسرتك وفى دقائق معدودة وبدون أى مجهود .

الرنجة بالذرة الصفراء

المقادير:

2 رنجة
فلفل الوان
كمون
عصير ليمون
بصلة صغيرة
بصل أخضر
ذرة صفراء
زيت
طماطم
شطة
توست محمص
للتقديم

طريقة التحضير:

* قطعي البصل ،والبصل الاخضر والطماطم والفلفل وضعيهم على الرنجه ثم ضيفي معهم البطاطس المهروسة والخل والكمون والشطة

* عند التقديم ضيفي عليه زيت وعصير ليمون، وقدّمي معها عيش محمص..

سلاطة الرنجة للشيف ماجي حبيب

المقادير :
رنجة
زيت
بصل أخضر
طماطم
فلفل حار
ثوم
زعتر
ليمون
بصل أحمر

طريقة التحضير :
* ضعي الرنجة في ماء مغلي على النار ثم اخليها من الجلد والشوك
* قطعي البصل الأحمر والبصل الأخضر والثوم والطماطم والفلفل وضيفي لهم الزيت والرنجة واخلطي جيدا وقدميها باردة مع الخبز البلدي.

الرنجة بالشبت والكريمة والمايونيز .

المقادير:

2 رنجة
4 بطاطس صغيرة
بصل أخضر
شبت
كوب كريمة حامضة
نصف كوب مايونيز
ليمون
طريقة التحضير:

* تقطع الرنجة والبطاطس ويخلطوا
* تخلط الكريمة الحامضة مع المايونيز والبصل الأخضر المفروم والشبت المفروم
* يضاف خليط الكريمة الحامضة للرنجة والبطاطس مع عصير الليمون وتقدم باردة

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