بانسيه يحصل على إجازة قصيرة لمدة يومين للاطمئنان على أسرته بأبيدجان

حصل المهاجم البوركينابي الدولي أريستيد بانسيه على إذن من الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن للحصول على إجازة قصيرة لمدة يومين يتوجه خلالها للعاصمة الإيفوارية أبيدجان للاطمئنان على أسرته.



واشترط التوأم حسن على اللاعب، على أن ينتظم في معسكر الفريق المغلق المقرر إقامته بمدينة برج العرب اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمباراة المصري أمام النصر والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.