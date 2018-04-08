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هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:56 ص
صدى البلد
محمد صبحي
شارك النجمان هشام عباس وإيهاب توفيق وفريق "سبايس ميكس" في إحياء احتفالية شم النسيم التي أقيمت داخل نادي "بتروسبورت " بالقاهرة الجديدة.

أحيا أولى فقرات الحفل هشام عباس الذي قدم عدد كبير من أغانيه المميزة منها "ما تبطليش"،"دي طريقة" ،"يتربي في عزو" ،"قول عليا مجنون" ،"شوفي" .. وغيرها ممن قدمها بناء على رغبات الجمهور.

بينما أشعل فريق "سبايس ميكس" المحبب لدى الشباب من مختلف الأعمار وبخاصة من الـ "Teenagers" أو المراهقين ممن شاركوا أعضاء الفريق بقيادة حمادة البيلي وصلات الرقص على اغاني "3 مرات" ،"دلعوا" ،"اشاعات" ،"ولاد لذينة" ،"عيشها عادي" و"كشكولي" .. بالإضافة الى ميدلي لأبرز أغانى الفن الجميل .


وأختتم الحفل النجم إيهاب توفيق الذي حصد صيحات وهتافات الجمهور طوال فقرته التي امتدت لقرابة الساعتين قدم خلالها عدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية منها "أحلى منهم"،"عامل خجول" ،"جرب بقي" ،"تترجي فيا" ،"يا سلام" ،"ملهمش في الطيب" .. وغيرها ممن تألق بها طوال مشواره الفني .
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة
هشام عباس وإيهاب توفيق يتألقان في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة

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