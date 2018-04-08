مشروب لا غنى عنه بعد الرنجة والفسيخ

مع كثرة الأملاح التى تتناوليها على مائدة شم النسيم أنت بحاجة إلى تناول مشروب يعمل على طرد السموم من الجسم والتخلص من الأملاح الزائدة إليك طريقة تحضير المشروب التالى لطرد السموم وتخليص الجسم من الأملاح تقدمه أخصائية التغذية العلاجية.

دعاء عاشور لـ"صدى البلد"

المكونات..



ملعقة صغيرة من الميرمية

حفنة من البقدونس

ماء مغلي

نصف ملعقة من الشاى الأخضر

ملعقة من العسل

ملعقة من القرفة



الطريقة



فى وعاء اخلطي جميع المكونات وقومى بتصفيتها و تناول كوب من هذا المشروب بعد تناول الأسماك المملحة فهو يعمل على طرد السموم والتخلص من الأملاح الزائدة.