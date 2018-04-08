الزمالك يسعى لحصد نقاط المقاصة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته أمام فريق المقاصة في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويدخل الفريق الأبيض المباراة وهو يحتل المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 54 نقطة، في حين يحتل الفريق الفيومي المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.



ويسعى الفريق الأبيض بقيادة إيهاب جلال لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة التي تعرض لها الزمالك في المباراة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الإسماعيلي في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل التمسك بأمل المنافسة على المركز الثاني خلال الفترة الحالية.



وحرص إيهاب جلال على علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة الأخيرة من أجل تحقيق الفوز، وقام جلال بدراسة فريق المقاصة وتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الفيومي لاستغلالها في المباراة من أجل الخروج من الكبوة التي يمر بها الفريق.



ويخوض الفريق الأبيض المباراة بقائمة تضم كل من أحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم جنش وعمر صلاح و محمود علاء و محمد عبد الغني و محمود حمدي الونش و أحمد أبو الفتوح وحمدي النقاز و طارق حامد و محمود عبد العاطي دونجا وأحمد داودا وأحمد توفيق ومحمود عبد العزيز وعبد الله جمعة و عماد فتحي وأحمد رفعت و أحمد مدبولي و يوسف اوباما و محمد عنتر و باسم مرسي.



ويغيب عن الفريق كل من حازم إمام وكاسونجو ومعروف يوسف ونانا بوكو للإصابة ومحمد إبراهيم ومحمد الشامي وأيمن حفني ومحمد أشرف روقة لأسباب فنية.



وفي سياق متصل يخوض المقاصة المباراة بقيادة طلعت يوسف من أجل تحقيق الفوز لتعويض الخسارة الأخيرة من سموحة في الدوري للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الدوري، وكان الفريق خاض تدريبه الأخير على ملعب الجيش الثالث بالسويس، وحرص المدير الفني على علاج السلبيات التي وقع فيها الفريق في اللقاء السابق.



وأكد المدير الفني للاعبيه على صعوبة المباراة خاصة وأن الزمالك يسعى للتعويض في الفترة الحالية، بعد الخسارة في المباراة السابقة، وشدد على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لتحسين موقفهم بجدول المسابقة والابتعاد عن منطقة الخطر.