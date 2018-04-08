ولي العهد السعودي يبعث برقية شكر لترامب

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعث برقية شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ختام زيارته للولايات المتحدة التي بدأها قبل أسابيع.



ونقلت الوكالة نص البرقية التي جاء فيها ما يلي:



"صاحب الفخامة الرئيس/ دونالد ترمـب



رئيس الولايات المتحدة الأمريكية



تحية طيبة:



يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق: أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



وأنتهز هذه الفرصة لأشيد مجددًا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والتي تشهد مزيدًا من التطور في كافة المجالات، كما لا يفوتني أن أؤكد أنّ المباحثات التي تمت خلال الزيارة ستسهم في تعميق هذه العلاقات وتمتينها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.



متمنيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق استمرار التقدم والازدهار.



محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



ولي العهد



نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

