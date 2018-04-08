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أخبار العالم

ترامب: إخماد حريق "محدود " في برج ترامب في نيويورك

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:01 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر إن حريقا اندلع في برج ترامب في نيويورك يوم السبت وجرى إخماده، واصفا الحريق بأنه "محدود جدا".

وقال مسؤولو الإطفاء لوسائل الإعلام المحلية إن شخصا واحدا إصابته خطيرة في أعقاب الحريق. وذكرت إدارة الحرائق في نيويورك على تويتر أن الحريق اندلع في الطابق الخمسين.

وكان ترامب موجودا في واشنطن. ولترامب مكتب ومقر إقامة خاص في البرج.

وغرد ترامب قائلا "تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في برج ترامب. كان محدودا جدا (المبنى مبني جيدا). رجال (ونساء) الإطفاء قاموا بعمل رائع. شكرا لكم".

وقال إريك ترامب، نجل الرئيس، في تغريدة على تويتر إن الحريق اندلع في شقة سكنية.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا صغيرا بالمبنى في وسط مانهاتن. وكانت عربات الإطفاء تصطف في الشوارع خارج المبنى.

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