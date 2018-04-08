أمريكا: روسيا تتحمل مسئولية أي هجوم بالكيماوي على سوريا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت إن الولايات المتحدة تتابع تقارير عن هجوم كيماوي محتمل في سوريا وإن روسيا يجب أن تتحمل المسؤولية إن شملت الواقعة استخدام أسلحة كيماوية مميتة.



جاء ذلك بعد أن اتهمت جماعة سورية معارضة قوات الحكومة اليوم السبت بإسقاط برميل يحتوي على مواد كيماوية سامة على المدنيين في الغوطة الشرقية.



وقالت وزارة الخارجية "تاريخ النظام في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه ليس محل شك... روسيا تتحمل في نهاية المطاف مسؤولية الاستهداف الوحشي لعدد لا يحصى من السوريين بأسلحة كيماوية".