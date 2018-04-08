فائدة لن تخطر على بالك لأوراق الكاري

مع تقدم السن أو وجود خلل فى الهرمونات تبدأ الحواجب فى التساقط سريعا يمكنك التغلب على تلك المشكلة وتكثيف حاجبيك بوصفة فائتها لن تصدقيها فى سرعة تكثيف ونمو شعر الحاجب تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم ل"صدى البلد"



كل ما تحتاجين ..



حفنة من أوراق الكاري

ملعقة زيت جرجير

ملعقة من زيت جوز الهند



طريقة تحضيرها وتطبيقها ..

فى الكبة أسحقى أوراق الكارى وزيت الجرجير وأمزجيهم جيدا و بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة قومى بدهن الحواجب وتترك لمدة 30 دقيقة، ثم تشطف ويمكنك تطبيقها يوميا وستدهشين بالنتيجة ..