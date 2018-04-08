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ولي العهد السعودي يغادر الولايات المتحدة إلى فرنسا

الأحد 08/أبريل/2018 - 04:42 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
أحمد محرم
نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان للديوان الملكي السعودي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد غادر الولايات المتحدة التي وصلها قبل أسابيع، متجهًا إلى فرنسا.

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي نصًا: "بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - واستجابة للدعوة المقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا السبت 21 / 7 / 1439هـ الموافق 7 / 4 / 2018م إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وعددًا من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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