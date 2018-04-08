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ولي العهد السعودي يختتم زيارة طويلة للولايات المتحدة.. الأمير محمد بن سلمان يطلع على أجندة أبحاث «أرامكو» ويزور الرئيسين «بوش» الأب والابن.. ويوجه برقية شكر لترامب.. وفرنسا محطته القادمة

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:28 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
أحمد محرم
ولي العهد السعودي يتفقد مختبرات أرامكو في هيوستن ويلتقي بموظفيها
استقبال الأمير محمد بن سلمان على مأدبة غداء بمنزل بوش الأب
برقية شكر لترامب تشيد بالعلاقات التاريخية السعودية الأمريكية
لقاء مرتقب بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي

ذكرت صحيفة "الرياض" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اطلع أمس على أجندة أبحاث شركة أرامكو السعودية ومجالات التركيز البحثي لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك خلال زيارة ولي العهد أمس لمقر أرامكو للأبحاث في مدينة هيوستن، حيث قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح إيجازا عن المركز.

كما شاهد ولي العهد عرضًا عن مجالات أبحاث أرامكو السعودية وشبكتها التقنية العالمية، وعرضًا عن مجالات التركيز البحثي لأرامكو السعودية في أمريكا، وعرضا مختصرا عن تقنيات أرامكو شمل تصوير تجسيمي (هولوجرام)، وعرضا عن تقنية محركات السيارات ذات الكفائة البيئية العالية التي تطورها أرامكو.

وتفقد ولي العهد خلال الزيارة مختبرات أرامكو في هيوستن والتقى بموظفيها بينما اطلع في بوسطن على عدد آخر من التقنيات والابحاث.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس شركة أرامكو المهندس أمين الناصر للأمير محمد بن سلمان هدية تذكارية عبارة عن شهادة برائة اختراع حصلت عليها الشركة مقابل تقنيتها المبتكرة لتحويل النفط الخام الى منتجات كيمياوية بدون عمليات التكرير ومن ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة أمام جدار براءات الاختراع.

وقد خاطب ولي العهد الباحثين محفزًا اياهم من أن العمل الرائع الذي يقومون به سيجلب الخير للعالم.

وقالت الصحيفة إن ولي العهد السعودي زار أمس الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، وذلك بمنزل الرئيس بوش الأب في مدينة هيوستن الأمريكية، حيث أقيمت مأدبة غداء احتفاءً بالزيارة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر مدينة سان فرانسيسكو في وقت سابق، متوجها إلى مدينة هيوستن في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان بعث برقية شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ختام زيارته للولايات المتحدة التي بدأها قبل أسابيع.

ونقلت الوكالة نص البرقية التي جاء فيها ما يلي:

"صاحب الفخامة الرئيس/ دونالد ترمـب

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

تحية طيبة:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق: أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأنتهز هذه الفرصة لأشيد مجددًا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والتي تشهد مزيدًا من التطور في كافة المجالات، كما لا يفوتني أن أؤكد أنّ المباحثات التي تمت خلال الزيارة ستسهم في تعميق هذه العلاقات وتمتينها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.

متمنيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق استمرار التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

ونقلت الوكالة عن بيان للديوان الملكي السعودي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد غادر الولايات المتحدة التي وصلها قبل أسابيع، متجهًا إلى فرنسا.

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي نصًا: "بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - واستجابة للدعوة المقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم السبت 21 / 7 / 1439هـ الموافق 7 / 4 / 2018م إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وعددًا من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته".

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