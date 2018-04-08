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أخبار العالم

رئيس قرغيزستان يقيل رئيس لجنة الأمن في مؤشر على شقاق داخل الحزب الحاكم

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:27 ص
سورونباي جينبيكوف
سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان
رويترز
أقال سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان رئيس لجنة الأمن القومي في البلاد يوم السبت في مؤشر جديد على الشقاق بين قيادات الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في البلد الواقع في وسط آسيا.

وقرغيزستان، التي تستضيف على أراضيها قاعدة جوية تابعة للجيش الروسي، هي أكثر الدول التي تعاني من تقلبات في وسط آسيا وكثيرا ما شهدت صراعات سياسية قادت إلى العنف.

وقال مكتب جينبيكوف يوم السبت إنه قبل استقالة رئيس لجنة الدولة للأمن القومي الذي كان قد عينه الرئيس السابق ألمظ بك أتامباييف.

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