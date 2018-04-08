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فن

شاهد..أول تعليق من شيرين عبدالوهاب عقب زواجها من حسام حبيب

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:25 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
عمرو ابوبكر
حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على مشاركة جمهورها الفرحة التي حازت عليها أمس السبت، عقب عقد قرانها على الفنان حسام حبيب، بنشر صورة على صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور "إنستجرام" .

ونشرت شيرين صورة لحظة توقيعها عقد القران كتبت عليها معلقة:" «ربنا يفرح كل الناس بفرحة زي اللي حسيتها النهارده».

يذكر أنه قد حضر عدد كبير من أهل العروسين وأصدقائهم المقربين حفل الزفاف، والفنانة إلهام شاهين، ومنة شلبى وسط أجواء من البهجة والسعادة سيطرت على المدعوين.

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