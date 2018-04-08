شاهد..تفاصيل "ليلة عمر" شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. رقصت مع بناتها على "لأ لأ" وارتدت فستانين.. وغنّا "يا حبيبى"

منة شلبى وإلهام شاهين وليلى علوى أبرز الحضور فى حفل الزفاف .

رقصة شيرين عبد الوهاب وابنتيها وحسام حبيب على أغنية " يا حبيبى "

شيرين عبد الوهاب ترتدى فستانين وحفلا متواضعا

الخجل يسيطر على حسام حبيب والجرأة تسيطر على شيرين عبد الوهاب





وحرصت "شيرين عبد الوهاب" على اصطحاب ابنتها الكبرى"مريم" في حفل زفافها على حسام حبيب الذي بدأ فى إحدى الفيلات على طريق الإسماعيلية الصحراوي.



صت الفنانة شيرين عبد الوهاب على اصطحاب ابنتها الكبرى مريم في حفل زفافها على الفنان حسام حبيب الذي بدأ فى إحدى الفيلات على طريق الاسماعيلية الصحراوي.



وظهرت ابنة شيرين بجوار والدتها وهي تحمل لها الفستان، وعلى يمينها «شيرين وحسام حبيب»، في ظل فرحة عارمة من الأهل والأصدقاء.



وبدأ حفل الزفاف بـ"زفة بلدي" على المزمار، في ظل تفاعل شيرين مع هذه اللحظات حيث قامت باحتضان زوجها حسام حبيب في لقطة رومانسية بين العروسين.



وظهرت ابنة "شيرين" بجوار والدتها وهي تحمل لها الفستان، وعلى يمينها «شيرين وحسام حبيب»، في ظل فرحة عارمة من الأهل والأصدقاء.



من ناحية اخرى قامت شيرين عبد الوهاب بتغيير فستان الزفاف عقب انتهاء عقد القران، وقامت بالرقص مع زوجها حسام حبيب على نغمات أغنيتها الشهيرة «حبك ليا بيطمني»، وقامت ابنتيها «مريم وهنا» بالرقص أيضًا على نفس الأغنية.



وبدأ حفل الزفاف بـ"زفة بلدي" على المزمار، في ظل تفاعل شيرين مع هذه اللحظات حيث قامت باحتضان زوجها حسام حبيب في لقطة رومانسية بين العروسين.



وشهد أيضا الحفل وصلة رقص على نغمات أغنية "لأ لأ" في حفل زفاف ساهر يستمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحضور الأهل والأصدقاء فقط، وبعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام. وشاركت فى الرقص الفنانة الهام شاهين ومنة شلبى .





وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب بالرقص على أغنية " يا حبيبى " والتى جمعتهما معا فى دويتو غنائى لأول مرة وحققت الأغنية نجاحا كبيرا خلال حفل زفافهما.



وشاركتهما الرقصة مريم وهنا ابنتى شيرين.



وحرصت الفنانة ليلى علوى على حضور حفل زفاف الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ووصلت ليلى متاخرة وارتدت بدلة ذهبية اللون كما ارتدت كوتش فى قدميها .



والتقطت ليلى علوى صورة مع العروسين .



وانتهى حفل الزفاف مع بداية الساعات الاولى من صباح اليوم وانتهوا بتقطيع تورتة حفل الزفاف والتى جاءت بسيطة جدا.

من المعروف ان شيرين عب الوهاب وحسام حبيب اخفوا خبر عقد قرانهم حتى اللحظات الاخيرة خوفا من الحسد .







احتفلت مساء أمس الفنانة شيرين عبد الوهاب بعقد قرانها وزفافها على الفنان حسام حبيب، بإحدى الفيلات على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام، وبحضور الأهل والأصدقاء فقط. وبدأت الزفة بالمزمار البلدى واحتضن شيرين حسام وقبلته مع بداية زفة حفل الزفاف .وظهر في فيديو عقد القران حسام حبيب وهو يردّد خلف المأذون ما يُمليه عليه، وعقب انتهاء عقد قرانه على شيرين، تصارع الحضور على خطف المنديل، كالعادة في هذه المناسبات.