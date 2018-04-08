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منوعات

شاهد.. سامسونج تروج لهاتفها الجديد "+Galaxy A6"

الأحد 08/أبريل/2018 - 06:24 ص
هاتف سامسونج الجديد
هاتف سامسونج الجديد +Galaxy A6
أحمد محرم
بثت قناة "روسيا اليوم" مقاطع فيديو نشرتها شركة "سامسونج" لترويج هاتف "Galaxy A6+" المنتظر ظهوره في الأسواق قريبا.

ومن المفترض أن يزود الهاتف الجديد بهيكل أنيق مضاد للماء والغبار مصنوع من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وشاشة منحنية الحواف بمقاس 6 بوصات وأبعاد "18:9" ودقة عرض "2220/1080" بيكسل.

كما سيأتي "A6+" بمعالج "Snapdragon 625" وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية، بالإضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال يمكن استخدام أحدهما لوضع بطاقة الذاكرة.

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، فسيزود الهاتف بكاميرتين أمامية وخلفية بدقة 16 ميجابيكسل، وسيبلغ وزنه 191 جراما، وأبعاده "159.5 /75.7/8.3" ملم.


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