"سعفان": تحت رعاية الرئيس السيسي .. القاهرة تحتضن مؤتمر العمل العربي.. اليوم

تحتضن القاهرة القاهرة اليوم أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، التي تستمر حتى 15 إبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



صرح بذلك محمد سعفان وزير القوى العاملة مشيرًا أن الوزارة ستقدم كل الدعم والمعاونة والتنسيق لإنجاح المؤتمر، وما يخدم منظمة العمل العربية وأطراف العمل الثلاثة.



وقال "سعفان" : إن الدورة الحالية سوف تبحث عددا من الموضوعات المهمة يأتي علي رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري ، وعنوانه : "ديناميكية أسواق العمل العربية .. التحولات ومسارات التقدم"، فضلا عن ، بندين فنيين ، الأول : المسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، ويشمل البند الثاني الإنتاجية ودورها فى تحسين التنافسية وزيادة النمو.



ومن المقرر أن تستعرض الدورة تقريرا عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2017 ، وعدة تقارير حول نتائج أعمال الدورة (37) للجنة الحريات النقابــيـة ، والتقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل، وحول شئون عمل المرأة العربية ، فضلا عن مشروع خطة المنظمة "مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعامي 2019 / 2020 "، والتقرير التحليلي للخطة، مشروع موازنة منظمة العمل العربية "مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعامي 2019 – 2020".