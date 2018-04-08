صحف الإمارات: مصر تدين العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل.. الطيران السوري يستهدف مسلحي جيش الإسلام في دوما.. مشروع قناة سعودية يعزل قطر جغرافيا.. ومختل يدهس رواد مقهى بألمانيا

الخارجية تطالب المجتمع الدولي بالعمل لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة

قراصنة إنترنت يخترقون أكثر من 100 موقع إسرائيلي

مزايا استراتيجية واقتصادية للسعودية من مشروع قناة سلوى

مصرع شخص وإصابة آخرين في حريق ببرج ترامب



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم إدانة مصر للعنف الإسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين العزل، وشن الطيران السوري غارات عنيفة على بلدة دوما التي يتحصن بها مسلحو جيش الإسلام، كما استطلعت آراء خبراء حول قناة سلوى التي تدرس السعودية شقها وأثرها على قطر.



في الشأن المصري، نقلت صحيفة "الخليج" عن وزارة الخارجية إدانة مصر لاستمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي أمس السبت، «رفض مصر لاستخدام القوة وإزهاق أرواح مدنيين يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق»، وطالبت المجتمع الدولي بـ «العمل الجاد من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن باقي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية».



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ندد أمس بالمواقف الأميركية في مجلس الأمن الدولي خلال عقده جلسة بشأن تطورات الأحداث في قطاع غزة.



واستنكر عريقات، في بيان «مواصلة حملة التحريض التي تقودها الولايات المتحدة دفاعًا عن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، والمجازر التي يرتكبها في أرض فلسطين المحتلة».



وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "الخليج" بأن مجموعة من قراصنة الإنترنت تمكنوا من اختراق مئات المواقع الإسرائيلية، وقالت مصادر عبرية إن أكثر من 100 موقع تمكن القراصنة من اختراقها خلال الساعة الأخيرة.



وقام المخترقون بتغيير الواجهة الرسمية للمواقع ووضع صورة مجموعة من الشبان ترفع علم فلسطين، وكتبوا باللغة الإنجليزية القدس عاصمة دولة فلسطين، فيما يسمع في الخلفية صوت الأذان.



وبحسب موقع "24"، استهدفت غارات أمس السبت مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، موقعة قرابة 100 قتيل على الأقل، غداة استئناف الجيش السوري هجومه للضغط على المقاتلين للانسحاب، ليستعيد بالنتيجة كل المنطقة الواقعة قرب دمشق.



ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن الخبير الاستراتيجي د. سعيد بن علي الغامدي أن مشروع قناة سلوى سيعزل قطر عن السعودية وفي ذات الوقت لن يمنحها ممرًا مائيًا، إذ إن جزءًا من الأراضي السعودية سيكون متاخمة للحدود الدولية لقطر مع السعودية، وإن ذلك يعني أن قطر لن تستفيد من الممر المائي الجديد في حال إتمام حفر القناة المائية بين سلوى وخور العديد.



وأضاف أن هذا المشروع استراتيجي ومهم جدًا بالنسبة للسعودية ويحقق لها مزايا اقتصادية مركبة كونها ستدعم خطط السياحة السعودية التي ستكون إحدى بدائل الاعتماد على النفط وفقا للرؤية الاقتصادية 2030م، حيث سيوفر شواطئ تقام بها منتجعات سياحية جديدة ومجموعة من الفنادق، كما أنه سيعزز النشاط التجاري في شرق السعودية، من خلال زيادة حركة الملاحة والتجارة في هذا الجزء الحيوي من المملكة والتي يوجد بها أهم المنشآت النفطية وأكبر القلاع الصناعية الخاصة بالبتروكيماويات.



وذكرت صحيفة "البيان" أن المرحلة الثانية من مناورات «درع الخليج المشترك 1» بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، اختتمت أمس بمشاركة قوات عسكرية من 24 دولة عربية وأجنبية، شملت قوات برية وبحرية وجوية وقوات للدفاع الجوي وقوات خاصه، إضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزارتي الحرس الوطني والداخلية.



دوليًا، أبرزت صحيفة "الوطن" مقتل 3 أشخاص على الاقل أمس السبت عندما صدمت عربة مقهى ومطعم في مدينة مونستر الألمانية قبل أن ينتحر سائقها بإطلاق النار على نفسه في حين ذكرت وسائل إعلام أنه يعاني من اضطرابات نفسية.



وأفادت "البيان" بأن شخصًا لقي مصرعه وأصيب ستة آخرون جرّاء حريق كبير اندلع في الطابق 50 من برج ترامب في نيويورك مساء السبت، وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُستخدم مقرًّا لمؤسسة ترامب، بينما كان السياح يلتقطون صورا للحريق.