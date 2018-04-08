الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر في النمسا بعيد القيامة المجيد

أكد بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، والكاتب المصري المقيم بالنمسا، أن السفارة المصرية بفينا، برئاسة السفير عمر عامر، سفير مصر في النمسا، وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية، أرسلت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأقباط إلى كافة وسائل الإعلام المصرية المحلية بالنمسا وإلى المؤسسات الأهلية المصرية، كما نشرتها السفارة المصرية بالنمسا على صفحتها الرسمية.



وجاءت نص تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر الأقباط في الخارج، يطيب لي أن أبعث إليكم بأطيب التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وأغتنم هذه الفرصة لكي أعرب عن تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة بدوام العزة والرفعة".



ومن ناحيتها هنأت السفارة المصرية الأقباط بالنمسا بعيد القيامة المجيد مع خالص تمنياتها الطيبة.